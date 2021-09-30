İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber’e konuştu

"ERDOĞAN KADIN HAKLARINA ÖNEM VERİYOR"

Mariam Ali bir Türkiye aşığı. Başkan Erdoğan'ın kadın hakları konusunda attığı adımlara da tam destek veriyor. Mariam, "Türkiye'ye aşığım diyebilirim. Diğer yandan Başkan Erdoğan kadına çok büyük haklar tanıyan düzenlemelere imza attı. Artık kadınlar askerde, polis teşkilatında ve diğer alanlarda başörtülü olarak çok rahat bir şekilde var olabiliyor. İşin doğrusu burada İtalya'da başörtülü olmak o kadar kolay değil. Çünkü başörtüsünün ne anlama geldiğini, örtünmenin ne olduğunu anlamadıklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.