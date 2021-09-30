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İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber'e konuştu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.09.2021 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021
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İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber’e konuştu

İtalya 3-4 Ekim tarihinde yerel seçimlere gidiyor. 20 yaşındaki Mariam Salim de Roma Meclisi'ne adaylığını koyan ilk başörtülü kadın oldu. Mariam Salim, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel röportajı...

Mariam Salim, 20 yaşında İtalyan siyasi tarihine geçti. İtalya tarihinde ilk kez başörtülü bir kadın siyaset arenasına girmek için adım attı ve Roma Belediye Meclisi için adaylığını ilan etti. Hedefi ise Müslümanlara yönelik önyargıyı kılmak.

İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber’e konuştu

A Haber'e konuşan Salim, "Başörtülü biri olarak karşılarına çıkmak istiyorum. Başörtülü bir Müslüman kadının neler yapabileceğini, neleri başarabileceğini görmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber’e konuştu

İtalya 3-4 Ekim tarihinde yerel seçimlere gidiyor. Roma Belediye Meclisi'ne aday olan ilk başörtülü aday Mariam Salim Ali ise şimdiden seçimlerin en dikkat çeken ismi oldu.

İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber’e konuştu

"KÖTÜ BAKIŞI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Salim, "İtalya'da başörtülü Müslüman kadınlara kötü bir yaklaşım var. İtalyan televizyonlarında başörtülü Müslüman bir kadın hakkında iyi bir şey göremezsiniz. İşte ben Hristiyan bir toplumda Müslümana yönelik bu kötü bakışı değiştirmek istiyorum. Gerçekleri görmelerini arzuluyorum." şeklinde konuştu.

İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber’e konuştu

Hukuk fakültesi öğrencisi Salim, "Seçimlerde yer almaktan çok mutluyum. İtalya'daki kanun ve kaideleri öğrenmem için önemli. Üniversitem işin bilimini öğretiyor. Ancak burada pratiğini görmüş oluyorum." dedi.

İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber’e konuştu

"MÜSLÜMAN ÇOCUK VE KADINLAR İÇİN PLANLARIM VAR"

Henüz 20 yaşında olan Mariam seçilmesi halinde, çocuk ve kadınlara yönelik çalışmalarda bulunacağını vaad ediyor.

İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber’e konuştu

Salim, "Üst tura kalacağıma inanıyorum. Ayrıca 18 yaş kanunu var. Yani bu benim kanuni hakkım. Bunu kullanmak istiyorum. 18 yaşındaki herkes adaylığını koyabilir. Hakkımdan feragat etmeyeceğim. Ben hazır olduğuma inanıyorum. Adeta bir piyanonun tuşları gibi yapmam gerekenler sıralı hazır. Örneğin çocuklarla ilgili düşüncelerim. Kadın özgürlüğü konusunda planlamalarım var. Bu toplumun fotoğrafındaki yerimi almak istiyorum." şeklinde konuştu.

İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber’e konuştu

GENÇLERE ÇAĞRI

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Mariam Ali'nin Avrupa'da yaşayan gençlere de çağrısı var: Biz ikinci nesil olarak aslında biraz daha bilinçliyiz. En azından kendi öz kimliğimizi Müslümanlığımızı bir kenara bırakmadan İtalyan vatandaşı olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Buradan da diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan aynı durumdaki gençlere seslenmek istiyorum. Bulunduğunuz ülkede öz kimliğinizi inancınızı saklamadan oranın bir vatandaşı olmaya çabalayın. Ve orada seçimlerde adaylığınızı koyun. Varlığınızı güçlü bir şekilde hissettirin.

İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber’e konuştu

"ERDOĞAN KADIN HAKLARINA ÖNEM VERİYOR"

Mariam Ali bir Türkiye aşığı. Başkan Erdoğan'ın kadın hakları konusunda attığı adımlara da tam destek veriyor. Mariam, "Türkiye'ye aşığım diyebilirim. Diğer yandan Başkan Erdoğan kadına çok büyük haklar tanıyan düzenlemelere imza attı. Artık kadınlar askerde, polis teşkilatında ve diğer alanlarda başörtülü olarak çok rahat bir şekilde var olabiliyor. İşin doğrusu burada İtalya'da başörtülü olmak o kadar kolay değil. Çünkü başörtüsünün ne anlama geldiğini, örtünmenin ne olduğunu anlamadıklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan siyasi tarihine geçti! İtalya’da ilk başörtülü kadın aday Mariam Salim A Haber’e konuştu

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