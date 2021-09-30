Dünyanın en pahalı okulu olarak bilinen Le Rosey’de büyük skandal!

Le Rosey'nin Türkiye sorumlusu Jan Caller ismini kullanan Gülcan Gülhan'ın kendisini ailelere tanıtırken İngiltere'den doktoralı ve İngiliz olarak takdim ettiği ancak doktora sahibi olmadığı, Erzincan Ticaret Lisesi'nden mezun olduğu ortaya çıktı.

Gülhan'ın öğrencilerin aileleriyle doktoralı kimliğiyle eğitim danışmanı olarak anlaşma yaptığı öğrenildi. Le Rosey'nin Türkiye temsilcisi hakkındaki bu gerçeği öğrenen bazı aileler yaptıkları araştırmanın sonucunda adı geçen kişinin lise mezunu olduğunu anlamaları üzerine tepkilerini ve kandırıldıklarını Le Rosey'e ilettiler.