Savaş uçakları destek verdi! Irak'ta 17 terörist öldürüldü
DÜNYA İHA
Son dakika haberi: Irak’ta düzenlenen terör operasyonları kapsamında son 2 haftada terör örgütü DEAŞ’a mensup 17 militan öldürülerek, örgüte ait 18 barınak yok edildi. Yapılan açıklamada operasyonlara savaş uçaklarının da destek verdiği belirtildi.
Irak'ta Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı General Ali El-Ferici, son 2 haftada Kerkük kenti ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a mensup 17 militanının öldürüldüğünü açıkladı. El-Ferici, operasyonlar sonucu DEAŞ'a ait 18 barınağın yok edildiğini ve çok sayıda mühimmat ve patlayıcı maddenin de ele geçirildiğini de bildirdi.
El-Ferici, Irak savaş uçaklarının desteğiyle terörle mücadele timleri ile birlikte DEAŞ'a her gün pusu kurulduğunu ifade etti.
El-Ferici ayrıca, Kerkük'ün güvenliği ve istikrarının yanı sıra vatandaşlarına hizmet etmenin güvenlik güçleri için bir öncelik olduğunu söyledi.