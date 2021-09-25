Rusya’dan flaş Taliban ve İdlib açıklaması

ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİNDE ''İDLİB'' ELE ALINACAK

Lavrov, Rusya'nın Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi İdlib'de, gerginliği azaltma anlaşmasına rağmen, neden saldırılarını artırdığı ve ABD ve Rusya arasında Fırat'ın doğusu konusunda bir uzlaşı olup olmadığı sorularına şöyle yanıt verdi:

"İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı, biraz yavaş ilerliyor."

Lavrov, 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki zirvede İdlib konusunun ele alınacağını söyledi.