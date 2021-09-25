Rusya'dan flaş Taliban ve İdlib açıklaması
Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Taliban" ve "İdlib" konularında önemli açıklamalar. Lavrov, "Şu anda Taliban'ın uluslararası tanınması masada değil. İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ın "uluslararası tanınırlığının şu an gündemde olmadığını" söyledi.
Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Lavrov, Afganistan'daki gelişmelere değinerek, ABD'nin "alelacele" geri çekilmesinin ardından geride kalan çok sayıda silahın yıkıcı amaçlarla kullanılmamasını ümit ettiklerini söyledi.
Taliban ile iletişimde olduklarını ve Taliban'ın kapsayıcı hükümet konusunda verdiği sözleri yerine getirmesinin son derece önemli olduğunu belirten Lavrov, "Şu anda Taliban'ın uluslararası tanınması masada değil." dedi.
ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİNDE ''İDLİB'' ELE ALINACAK
Lavrov, Rusya'nın Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi İdlib'de, gerginliği azaltma anlaşmasına rağmen, neden saldırılarını artırdığı ve ABD ve Rusya arasında Fırat'ın doğusu konusunda bir uzlaşı olup olmadığı sorularına şöyle yanıt verdi:
"İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı, biraz yavaş ilerliyor."
Lavrov, 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki zirvede İdlib konusunun ele alınacağını söyledi.
ABD ile Fırat'ın doğusu konusunda ise periyodik bir şekilde temaslarını sürdürdüklerini belirten Lavrov, ABD'nin el Tanf ve Rukban bölgelerindeki varlığının ise kabul edilemez olduğunu söyledi.
ABD ile gerginliği azaltma mekanizması konusunda da görüştüklerini belirten Lavrov, bu mekanizmanın işe yaradığını belirtti.
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