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Son dakika: İngiltere 70'lere döndü: Benzinliklere akın ettiler! Hükümetten 'itidal' çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Son dakika: İngiltere 70’lere döndü: Benzinliklere akın ettiler! Hükümetten ’itidal’ çağrısı

Son dakika haberine göre İngiltere'de önemli enerji şirketlerinin "çok sayıda" petrol istasyonunu kapatılması duyurusunun ardından endişeye kapılan araç sahipleri uzun kuyruklar oluşturdu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps itidal çağrısında bulunmuştu.

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü olmaması nedeniyle az sayıda petrol istasyonunun geçici olarak kapatılacağını duyurması araç sahipleri arasında endişeye neden oldu.

İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkent Londra'daki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ULAŞTIRMA BAKANI HALKA İTİDAL ÇAĞRISI YAPMIŞTI
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün, ülkede son dönemde nakliye aracı sürücülerinin gelen talebe yetersiz kalması sonucu bazı petrol istasyonlarının kapanmasına ilişkin halka itidal çağrısında bulunmuştu.

Shapps, ülkede rafinerilerin bolca yakıta sahip olduğunu belirterek, halktan akaryakıt alışverişlerini normal şekilde sürdürmesini istemişti.

Gerekmesi halinde acil durum planına göre İngiliz askerlerinin akaryakıt nakliye araçlarını kullanması için görevlendirilebileceğini kaydeden Shapps, "Eğer gerçekten yardımcı olacaksa onları (göreve) getiririz." ifadesini kullanmıştı.

NAKLİYE ARACI SÜRÜCÜSÜ EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR
Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.

Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri "sürücülerin emekli olması", "İngiltere'nin AB'den ayrılması", "IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler", "sürücülerin başka sektörleri seçmesi", "düşük ücretler ve salgın" olarak sıralanıyor.

Öte yandan, İngiltere Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre, İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250, ağustostan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.

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