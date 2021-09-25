Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.