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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Kahraman Türk komandolarının başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtilirken, "Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

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