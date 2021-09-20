Taliban’dan ABD’ye sert tepki! ABD eylemlerinden sorumlu tutulmalı

UNAMA'NIN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI

Mücahid, Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) misyonu UNAMA'nın görev süresinin 6 ay uzatılması kararına ilişkin de UNAMA'nın BM bünyesinde ve uluslararası bir örgüt olması nedeniyle söz konusu karardan dolayı iyimser olduklarını ifade etti.

Afganistan'ın uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olma konusunda istekli olduğuna dikkati çeken Mücahid, BM'ye UNAMA'nın görev süresini uzatmasını değil, Afgan halkının sesini yükseltmek ve Afganlara yardım etmek için etkili adımlar atması çağrısında bulundu.