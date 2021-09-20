Son dakika: ABD’den flaş seyahat kararı! 18 yaş üstü yabancılar için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

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