Son dakika: ABD'den flaş seyahat kararı! 18 yaş üstü yabancılar için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
Son dakika... ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.
ABD basınına konuşan üst düzey yetkililer, Joe Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Kovid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi.
18 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KOVİD-19 AŞISI ZORUNLU OLACAK
Yetkililer, Joe Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19'a karşı tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini kaydetti.
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