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Son dakika: ABD'den flaş seyahat kararı! 18 yaş üstü yabancılar için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2021 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021
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Son dakika: ABD’den flaş seyahat kararı! 18 yaş üstü yabancılar için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak

Son dakika... ABD yönetiminin, ülkeye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19 aşısı zorunluğu getireceği belirtildi.

ABD basınına konuşan üst düzey yetkililer, Joe Biden yönetiminin, uluslararası seyahatte Kovid-19 önlemlerine ilişkin bugün yeni politikalarını açıklayacağını bildirdi.

18 YAŞ ÜSTÜ İÇİN KOVİD-19 AŞISI ZORUNLU OLACAK

Yetkililer, Joe Biden yönetiminin, ABD'ye seyahat edecek 18 yaş üzerindeki tüm yabancı ülke vatandaşlarına Kovid-19'a karşı tam aşılı olma zorunluluğu getireceğini kaydetti.

Şu anda tüm uluslararası uçuşlarda ülkeye giriş için PCR testi isteyen ABD yönetiminin, söz konusu seyahat düzenlemesine ilişkin duyuruyu bugün ilerleyen saatlerde yapması bekleniyor.

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