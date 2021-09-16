Son dakika: Taliban karıştı! İki grup birbirine girdi
Son dakika haberine göre Afganistan’da kurulan yeni hükümette büyük bir kavganın yaşandığı ileri sürüldü. Taliban’ın üst düzey isimleri arasında anlaşmazlık çıktığı ve iki grubun birbirine girdiği iddia edildi.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın bundan sonra atacağı adımlar merakla bekleniyor. 15 Ağustos'tan beri ülkeyi yöneten Taliban, geçtiğimiz günlerde yeni hükümet kurmuştu. İngiliz yayın organı BBC'deki habere göre Taliban'ın kurduğu yeni hükümetle ilgili liderler arasında büyük bir kavga yaşanıyor.
İsimleri gizli kalmak kaydıyla BBC'ye konuşan Taliban'ın üst düzey yetkilileri, tartışmanın grubun kurucularından Molla Abdülgani Birader ile başkanlık sarayında bulunan bir kabine üyesi arasında çıktığını ifade etti.
DOĞRULAMADILAR
BBC Peştuca'ya konuşan bir Taliban kaynağı, grubun kurucularından Abdülgani Birader ile Hakkani milis grubu içinde önde gelen isimlerden olan mültecilerden sorumlu bakan Halil ür-Rahman Hakkani arasında sert söz dalaşı yaşandığını, her ikisinin o sırada yanlarında bulunan destekçileri arasında da kavga çıktığını söyledi.
BBC'ye konuşan kaynaklar, kavganın çıkış nedeninin, yeni Başbakan Yardımcısı Birader'in, geçici hükümetin yapısından duyduğu rahatsızlık olduğunu ifade etti. Taliban, iddiaları reddetti.
DÜZENLİ ORDU KURULACAK
Öte yandan Taliban hükümetinin Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin, askeri sisteme dair planlarını duyurdu. Afganistan'da güçlü ve düzenli ordu kurmaya dair istişare ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Fasihuddin, bunun yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.
MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR
Afganıstan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Başkanı Mevlevi Abdulhadi Hamedan, ABD birliklerinin tahliyesi sırasında milyonlarca dolarlık zarar oluştuğunu açıkladı.
8 BİN KİŞİYE YARDIM ELİ
Başlattığı acil yardım kampanyası ile birlikte Afganistan'da yaklaşık 8 bin kişiye gıda paketi ulaştıran İHH, Afgan halkının mağduriyetini giderebilmek için hayırseverlerin desteklerini bekliyor. Ülkede ciddi bir şekilde baş gösteren kuraklık nedeniyle insanların suya ulaşmakta problem yaşadığının altını çizen İHH Kabil Ofis Sorumlusu Mücahit Kılıç, içme suyu alanında yaptıkları çalışmaları da yoğunlaştıracaklarını söyledi.
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