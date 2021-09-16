Son dakika: Taliban karıştı! İki grup birbirine girdi





DOĞRULAMADILAR

BBC Peştuca'ya konuşan bir Taliban kaynağı, grubun kurucularından Abdülgani Birader ile Hakkani milis grubu içinde önde gelen isimlerden olan mültecilerden sorumlu bakan Halil ür-Rahman Hakkani arasında sert söz dalaşı yaşandığını, her ikisinin o sırada yanlarında bulunan destekçileri arasında da kavga çıktığını söyledi.



BBC'ye konuşan kaynaklar, kavganın çıkış nedeninin, yeni Başbakan Yardımcısı Birader'in, geçici hükümetin yapısından duyduğu rahatsızlık olduğunu ifade etti. Taliban, iddiaları reddetti.