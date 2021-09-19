Son dakika: Rusya’da milletvekili seçiminde sandıklar kapandı | İlk sonuçlar gelmeye başladı

Öte yandan Rusya İçişleri Bakanlığı, oylama işlemleri ile ilgili olarak ülke genelinde üç günde 750'den fazla şikayetin geldiğini, bu şikayetlerin 2016'daki seçimlere göre 1,5 kat daha az olduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da 54 ülkedeki diplomatik temsilciliklerde açılan sandıklarda Duma seçimleri için 38 bin Rus vatandaşının oy kullandığını bildirdi.