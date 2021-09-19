İtalya'da 19 Eylül Pazar gününe ait Kovid-19 tablosu açıklandı! Ülkede son 24 saatte 3 bin 838 yeni vaka tespit edildi
DÜNYA AA
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 260 binin üzerinde test yapılırken 3 bin 838 yeni vaka tespit edildi. Bugün virüs nedeniyle 26 kişi ise hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 263 bin 571 testte 3 bin 838 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 636 bin 111'e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 113 bin 536 olarak kaydedildi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 artarak 130 bin 310'a yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 3 bin 314 artışla 4 milyon 392 bin 265'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 82 milyon 278 bin 770 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 40 milyon 960 bin 740 oldu.