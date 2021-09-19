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ABD ve Çin karşı karşıya! Dünya basınında nükleer savaş korkusu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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ABD ve Çin karşı karşıya! Dünya basınında nükleer savaş korkusu

ABD ve Çin arasındaki gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD ile Çin bir kez daha karşı karşıya geldi, gözler nükleer füze taşıyan denizaltılara çevrildi. ABD'nin filosunda her denizaltı, 8'e kadar nükleer savaş başlığı taşıyan 24 trident füzesi taşıyor.

ABD Donanması Cuma günü, silahsız, ömrü uzatılmış Trident D5LE nükleer füzelerinin planlanan iki füze denemesini gerçekleştirdi. Perşembe günü Avustralya, ABD ve İngiltere ile tarihi yeni bir ittifakta nükleer enerjili denizaltılar inşa edeceklerini duyurmuştu.

ABD Donanması, USS Wyoming'den silahsız, ömrü uzatılmış Trident D5LE nükleer füzelerinin planlanan iki füze denemesini gerçekleştirdi. Ohio sınıfı bir balistik füze denizaltısı olan USS Wyoming, DASO-31 olarak adlandırılan Gösteri ve Sarsma Operasyonunun bir parçası olan testi tamamladığında Florida, Cape Canaveral kıyılarında yüzüyordu.

Geminin yakıt ikmali revizyonundan sonra operasyonel konuşlandırmaya gönderilmeden önce balistik füze denizaltısının ve mürettebatının uygunluğunu değerlendirmek için DASO yapılıyor.

"NÜKLEER CAYDIRICI"

Cuma günü gerçekleştirilen fırlatma, Trident II (D5 & D5LE) SWS'nin 184'üncü başarılı füze testi uçuşunu işaret ediyor. Son Trident II (D5LE) lansmanı Şubat 2021'de Florida kıyılarında tamamlanmıştı.

Deniz Kuvvetleri Stratejik Sistem Programları Direktörü, Amiral Yardımcısı Johnny R. Wolfe Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bugünün testi, askeri, sivil ve endüstri ortaklarından oluşan özel bir ekip tarafından mümkün kılınan deniz temelli nükleer caydırıcımızın eşsiz güvenilirliğini gösteriyor" dedi.

Amiral Yardımcısı Johnny R. Wolfe, 'Aynı ekip şimdi deniz temelli stratejik caydırıcılığımızı 2084'e kadar uzatacak olan yeni nesil Trident Stratejik Silah Sistemini geliştiriyor.' ifadelerini kullandı. Donanma, Trident II füzelerinin 'yaşlanma ve eskimeden kaynaklanan potansiyel etkileri ele almak için bir ömür uzatma programından' geçtiğini duyurdu.

HER DENİZALTI 24 TRIDENT FÜZESİ TAŞIYOR

ABD, ülkenin aktif stratejik termo-nükleer savaş başlıklarının yaklaşık yarısını taşıyan 14 Ohio sınıfı balistik füze denizaltısından oluşan bir filoya sahip. Her denizaltı, 8'e kadar nükleer savaş başlığı taşıyan 24 trident füzesi taşıyor.

14 balistik füze denizaltısı, öncelikle ülkenin kendisini ve müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu ve kabiliyetini göstermek için nükleer caydırıcılık görevi görüyor. Ohio sınıfı denizaltıların her birinin yıllık maliyeti 170 milyon dolar olarak hesaplandı ve bu, ABD'nin bu caydırıcı gemileri işletmek için yılda 2,4 milyar dolar harcaması anlamına geliyor.

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