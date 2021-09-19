ABD ve Çin karşı karşıya! Dünya basınında nükleer savaş korkusu

14 balistik füze denizaltısı, öncelikle ülkenin kendisini ve müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu ve kabiliyetini göstermek için nükleer caydırıcılık görevi görüyor. Ohio sınıfı denizaltıların her birinin yıllık maliyeti 170 milyon dolar olarak hesaplandı ve bu, ABD'nin bu caydırıcı gemileri işletmek için yılda 2,4 milyar dolar harcaması anlamına geliyor.

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