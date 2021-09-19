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Son dakika: Libya'da Hafter güçlerine ait 2 helikopter çarpışarak düştü: 2 ölü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 19.09.2021
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Son dakika: Libya’da Hafter güçlerine ait 2 helikopter çarpışarak düştü: 2 ölü

Son dakika haberi: Libya'nın doğusundaki gayrimeşru Hafter güçlerine ait 2 helikopterin çarpışarak düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Libya'nın doğusundaki Hafter güçlerine ait 2 helikopterin askeri operasyon sırasında çarpışarak düştüğü bildirildi.

Hafter güçlerine bağlı Özel Kuvvetler Sözcüsü Miloud Al-Zawi yaptığı açıklamada, Bingazi'nin güneydoğusundaki Masous bölgesi yakınlarında iki helikopterin çarpışması sonucu düştüğünü aktardı.

Zawi, kaza sonucu helikopterlerden birinde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer helikopterdeki mürettebatın ise kazadan sağ kurtulduğunu belirtti.

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