Taliban’dan ABD’ye flaş suçlama! Doha Anlaşması ihlal mi ediliyor?

Anlaşmada Birleşmiş Milletler'in (BM) Taliban'a yönelik yaptırımları da ele alınıyor. Buna göre, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) diğer üyeleri ve Afganistan nezdinde, Taliban mensuplarının yaptırım listelerinden çıkarılmasına yönelik diplomatik girişim başlatması ve bu hedefin 29 Mayıs 2020'ye kadar gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.