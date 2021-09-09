Küba’da bir ilk! Covid-19’a karşı 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı



KASIM AYI SONUNA KADAR NÜFUSUN YÜZDE 90'NININ AŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Hükümet yetkilileri ayrıca, sınırdaki kısıtlamaların kaldırılarak uluslararası ulaşıma tekrar açmayı planladıklarını ifade ederek, kasım ayı ortasına kadar 11,2 milyonluk nüfusun yüzde 90'dan fazlasını Covid-19'a karşı tamamen aşılamayı umduklarını belirtti.





Küba'nın Baş Epidemiyoloğu Dr. Francisco Duran Garcia yaptığı açıklamada, "Çocuklarda pozitif Covid-19 vakalarının artmasından dolayı ailelerin kendilerini daha fazla koruması gerekiyor, bu sebeple biz de kendi çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyoruz" dedi.