NATO’dan Taliban açıklaması

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortaklaşa düzenlediği toplantıda konuşma yapan Stoltenberg, Taliban'ın terörizm, insan hakları ve Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin güvenli şekilde ayrılmaları konusunda sözlerini tutması gerektiğini vurguladı.