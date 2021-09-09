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Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın takasta kullandığı 5 Taliban üyesi Afganistan'ın yeni hükümetinde yer aldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2021 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021
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Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın takasta kullandığı 5 Taliban üyesi Afganistan’ın yeni hükümetinde yer aldı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 2014'te Bowe Bergdahl isimli ABD askeri için takas ettiği 5 Taliban üyesi, Afganistan'da ilan edilen hükümette bakanlık dahil üst düzey görevlere getirildi. Bu kapsamda; Hayrullah Hayırhah Enformasyon ve Kültür Bakanı, Nurullah Nuri Hudut ve Kabile İşleri Bakanı, Abdul Hak Vasik İstihbarat Müdürü ve Muhammed Fazıl Savunma Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Taliban Afganistan'da yeni hükümeti açıkladı. Obama yönetiminin, Afganistan'da birliğini terk ettikten sonra Taliban'a esir düşen Çavuş Bowe Bergdahl'ın serbest bırakılması için 2014'te Taliban ile takas ettiği Hayrullah Hayırhah Enformasyon ve Kültür Bakanı, Nurullah Nuri Hudut ve Kabile İşleri Bakanı, Abdul Hak Vasik İstihbarat Müdürü ve Muhammed Fazıl Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı.

VALİ OLARAK ATANDIĞI DUYURULMUŞTU

ABD'de Taliban Beşlisi olarak adlandırılan gruptaki beşinci Taliban üyesi Muhammed Nabi Omari ise geçtiğimiz ay Doğu Host vilayetine vali olarak atanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NI FBI ARIYOR

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından aranan Hakkani grubunun lideri Siracüddin Hakani'nin İçişleri Bakanı olarak atanması Amerikan kamuoyunda Başkan Joe Biden yönetimine yönelik eleştirilere neden olurken, söz konusu beş ismin de üst düzey görevlere gelmesi eski Başkan Barack Obama'ya yönelik eleştirileri alevlendirdi.

ABD NE İDDİA ETMİŞTİ?

Obama, Bergdahl için yapılan takas sonrasında Guantanamo'daki Amerikan hapishanesinden serbest bırakılan beş kişinin ABD menfaatlerini tehdit edecek isimler olmadığını iddia etmişti.

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