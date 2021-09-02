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Eski halinden eser kalmadı! Kim Jong-Un'un son fotoğrafı şaşkınlık yarattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Eski halinden eser kalmadı! Kim Jong-Un’un son fotoğrafı şaşkınlık yarattı

Aldığı kilolarla gündeme gelen Kim Jong-Un, zayıflamaya devam ediyor. Yüz hatları belirginleşen hatta boynu ortaya çıkan Kuzey Kore liderinin hızla zayıflaması, yine sağlık problemi ihtimalini gündeme getirdi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kuzey Koreli yetkililer Kim'in kilosu ve sağlığı hakkında konuşmanın yasaklandığını duyurmuştu.

Verdiği kilolarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un (37) başkent Pyongyang'daki Gençlik Günü kutlamaları sırasında çekilen videoda her zamankinden daha zayıf göründü.

Gençlik Günü kutlamala beyaz bir gömlek giyen Kim'in, 6 ay öncesine göre yüz kıvrımlarının belirginleştiği ve eskiden kilosu nedeniyle görünmeyen boynunun ortaya çıktığı dikkat çekti.

Eskiden kilosu nedeniyle gömlek düğmeleri gergin duran Kim'in son görüntüsünde kıyafetleri üstünden düşecekmiş gibi duruyor.

Geçen yıl 138 kilo olduğu tahmin edilen Kim'in 44 kilo verdiği düşünülürken, Kuzey Kore liderinin neden zayıfladığıysa bilinmiyor.

Hatta diyet mi yaptığı yoksa sağlık problemi olduğumu tartışılıyor.

İşte Kim Jong-Un önceki fotoğrafları...

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