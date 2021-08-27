Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı? O isim göreve geldi

Dünyanın 'çılgın' olarak tanımladığı Güney Kore lideri Kim Jong-un bir kez daha aldığı kararla gündem oldu. Ölümcül hastalığa yakalandığı iddiaları sonrası Kim'in yeni kararı şüpheleri artırdı. Kim Jong-un o ismi göreve getirdi.