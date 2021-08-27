28 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı? O isim göreve geldi

Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı? O isim göreve geldi

Dünyanın 'çılgın' olarak tanımladığı Güney Kore lideri Kim Jong-un bir kez daha aldığı kararla gündem oldu. Ölümcül hastalığa yakalandığı iddiaları sonrası Kim'in yeni kararı şüpheleri artırdı. Kim Jong-un o ismi göreve getirdi.

Giriş Tarihi: 27.08.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 12:03
  • 1
  • 18
Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı! O isim göreve geldi
Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı! O isim göreve geldi

Kuzey Kore devlet medyasına göre, Kuzey Koreliler açlıktan ölme noktasına gelmiş olmalarına rağmen, dramatik kilo kaybının ardından "bir deri bir kemik kalmış" Kim'in sağlığı konusunda giderek daha fazla endişeleniyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı! O isim göreve geldi
Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı! O isim göreve geldi

Kuzey Kore liderinin, geçtiğimiz günlerde kilosu hakkında konuşulmasını yasaklaması ve yasağa uymayanlara ciddi cezalar ön görmesi, dünya kamuoyunda şüphe uyandırmıştı.

  • 3
  • 18
Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı! O isim göreve geldi
Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı! O isim göreve geldi

Kim'in yönetiminin önde gelen bir üyesi, Kuzey Kore liderinin sağlığının bozulduğuna dair söylentilerinin arttığı bu günlerde, diktatör için bir halef bulmakla görevlendirildi.

  • 4
  • 18
Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı! O isim göreve geldi
Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı! O isim göreve geldi

Kıdemli parti yetkilisi Jo Yong-won kısa süre önce terfi ettirildi ve şimdi, Kim'in yerine geçecek kişiyi bulmakla görevlendirildiği anlaşılıyor.

  • 5
  • 18
Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı! O isim göreve geldi
Kim Jong-un ölümcül hastalığa mı yakalandı! O isim göreve geldi

KIM'İN OLASI ÖLÜMÜ ÜZERİNE ADIMLAR ATILMAYA BAŞLANDI
Kuzey Kore Liderlik İzleme Örgütü'nü yöneten Michael Madden şunları söyledi: "Kim Jong-un'un, Jo Yong-won'u kendisine halef bulmak için görevlendirdiğini söyleyebiliriz. Bu kararı kesinlikle, olası bir geçişi göz önünde bulundurarak veriyorlar.