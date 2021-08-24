Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

Jolie ayrıca, okullarda saldırılara hedef olan genç kızlar ve Birleşmiş Milletler'e göre 2020'de kendilerine yönelik suikast sayısı üçe katlanan hükümetteki kadınlar için durumun ne kadar belirsiz olduğunu kaydetti.

Ünlü yıldız, Afganistan'da gazetecilerin ve aktivistlerin "saklandıklarını", "kendilerini ve ailelerini güvende tutmak için sosyal medya profillerini silip belgeleri yaktıklarını" yazdı.