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Angelina Jolie'den Afganistan açıklaması: Bir ABD'li olarak utanıyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin etkilerine dair sert sözler kullanan Angelina Jolie, ülkesinin "sıvışıyor gibi göründüğünü" söyledi. Time dergisine yazdığı makalede, Jolie, "Bir Amerikalı olarak utanıyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, cuma günü Time dergisinde yayınlanan makalesinde, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci konusunda sert sözler söyledi.

Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

46 yaşındaki oyuncu ve aktivist, Taliban, Afganistan'da kontrolü yeniden ele geçirirken, ABD ordusunun Orta Doğu ülkesindeki kargaşanın ortasında "sıvışıyor gibi göründüğünü" yazdı.

Jolie, devam eden kaosun Afganistan'da kadınlar ve genç kızlar için kaydedilen her türlü sosyal ilerlemeyi ortadan kaldırabileceğinden endişelendiğini dile getirdi.

Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

"BÖYLE BİTMEMELİYDİ"

Oscar'lı oyuncu, "Afganistan'daki savaşla ilgili görüşleriniz ne olursa olsun, muhtemelen bir konuda hemfikiriz: Bu şekilde bitmemeliydi" dedi. Jolie, ABD'nin Taliban ve Afgan hükümeti arasında bir barış anlaşmasını kolaylaştırmaya çalışmaktan vazgeçmesini "ihanet ve tam olarak anlaşılması imkansız bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

"GANİ'NİN KAÇIŞI KAOSU BÜYÜTTÜ"

Ünlü oyuncu, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmasının da kaosa bir yenisini eklediğini belirtti.

Ülkenin Tacikistan büyükelçisi, Gani'yi ülke dışına çıkarken 169 milyon dolar çalmakla suçlamış, ancak Gani nerede olduğu öğrenildikten sonra çektiği bir videoda 'sadece bir yelek ve birkaç kıyafetle ayrıldığı' konusunda ısrar etmişti.

Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

Jolie, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yaralı asker ve kadınlarla görüştüğünü de anlattı ve onların, "Afgan halkının temel hak ve özgürlükleri kazanmasına yardım etmenin bir parçası olmaktan ne kadar gurur duyduklarını" yazdı.

Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

Jolie ayrıca, okullarda saldırılara hedef olan genç kızlar ve Birleşmiş Milletler'e göre 2020'de kendilerine yönelik suikast sayısı üçe katlanan hükümetteki kadınlar için durumun ne kadar belirsiz olduğunu kaydetti.

Ünlü yıldız, Afganistan'da gazetecilerin ve aktivistlerin "saklandıklarını", "kendilerini ve ailelerini güvende tutmak için sosyal medya profillerini silip belgeleri yaktıklarını" yazdı.

Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

"DAHA İYİ OLABİLİRDİ"

"Bunca akan kan, çaba, fedakarlık ve zamandan sonra Amerika, bu geçişi kontrollü bir şekilde planlama iradesinden yoksun görünüyor" diyen Jolie, "Asla kolay veya mükemmel olmayacaktı ama daha iyi, daha düzgün ve daha güvenli olabilirdi" ifadesini kullandı.

Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

"ARTIK İNANMIYORUM"

Jolie, "Doğru olanı yaptığımıza ve soylu bir amaç için savaştığımıza inanıyordum" derken, "ABD yirmi yıl sonra Afganistan'ı terk ederken buna inanmaya devam etmek zor" diye yazdı.

Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

"UTANIYORUM"

Jolie, "Bir Amerikalı olarak ayrılma şeklimizden utanıyorum. Bu bizi küçültür" ifadesine yer verdi.

Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

"Kızların okula gitmesini yasaklamak, kadınları eve hapsetmek ve çizgiyi aştığı düşünülen herhangi bir kadına halka açık alanda kırbaçlama da dahil olmak üzere acımasız fiziksel cezalar vermek" gibi Taliban'ın kadınları cezalandırma yolları konusundan da yakınan Jolie, ABD'nin kadınların koşullarını izlemedeki başarısızlığını dile getirdi.

Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

MÜLTECİ KRİZİNE DE DEĞİNDİ

ABD'nin çekilmesi nedeniyle "yeni bir mülteci krizi" yaşanacağını da yazan Jolie, Amerikalıları ve Afganları ülkeden çıkarmak için mevcut stratejinin yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

Angelina Jolie’den Afganistan açıklaması: Bir ABD’li olarak utanıyorum

INSTAGRAM'DA İLK PAYLAŞIMI AFGANİSTAN'DAN GELEN MEKTUPTU

Bugüne dek Instagram hesabı olmayan Amerikalı oyuncu, cuma günü ilk kez Instagram'a katılmış ve ilk gönderisinde Afgan bir kız tarafından kendisine gönderilen mektubun fotoğrafına yer vermişti.

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