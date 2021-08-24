Washington Post'tan çarpıcı iddia: CIA ve Taliban gizlice görüştü
CIA Direktörü William Burns'ün, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader (Baradar) ile gizli bir görüşme yaptığı bildirildi. Burns ile Birader'in, görüşmede yabancı güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesi için belirlenen son tarih 31 Ağustos konusunu ele almış olabileceği ifade edildi.
Washington Post'un isimlerinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberde, Burns ile Birader'in (Baradar) dün Kabil'de bir araya geldiği belirtildi. Bunun, Kabil'in kontrolünü ele almasından sonra Taliban ile Biden yönetimi arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme olduğuna dikkati çekildi.
CIA konuyla ilgili açıklama yapmazken, Burns ile Birader'in, görüşmede yabancı güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesi için belirlenen son tarih 31 Ağustos konusunu ele almış olabileceği ifade edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeler konusunda "katedilmesi gereken uzun bir yol olduğu ve aksaklıklar yaşanabileceği" açıklamasını yapmıştı.
Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra yabancı güçlerin kalmasını istemediklerini, bu tarihin "kırmızı çizgileri" olduğunu belirtmiş ve ABD ve İngiltere'nin tahliyeler için ülkede asker bulundurma amacıyla ek süre talep etmeleri halinde tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine, "Cevabımız hayırdır. Aksi halde bunun sonuçları olur." ifadesini kullanmıştı.
Taliban'ın 4 kurucusundan biri olan Molla Abdulgani Birader, Taliban lideri Molla Hebbetullah Ahundze'nin yardımcılığı görevini sürdürmesinin yanı sıra grubun siyasi işlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi konumunda.
Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde 2010'da güvenlik güçlerince yakalanan Birader, ABD ile sürdürülen barış görüşmelerine katkısı olacağı düşüncesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda, 2018'de serbest bırakılmıştı.
ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasına Taliban adına Molla Birader imza atmıştı.
Ocak 2019'dan bu yana Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başkanlığını yürüten Birader, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında 3 Mart 2020'de Trump ile telefonda görüşerek bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi olmuştu.
Ayrıca eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Eylül 2020'de Katar'da görüşen Birader, burada sürdürülen müzakereler dışında Çin, Moskova ve Tahran'da da diplomatik temaslarda bulunmuştu.
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