Washington Post’tan çarpıcı iddia: CIA ve Taliban gizlice görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyeler konusunda "katedilmesi gereken uzun bir yol olduğu ve aksaklıklar yaşanabileceği" açıklamasını yapmıştı.

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganistan'da 31 Ağustos'tan sonra yabancı güçlerin kalmasını istemediklerini, bu tarihin "kırmızı çizgileri" olduğunu belirtmiş ve ABD ve İngiltere'nin tahliyeler için ülkede asker bulundurma amacıyla ek süre talep etmeleri halinde tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine, "Cevabımız hayırdır. Aksi halde bunun sonuçları olur." ifadesini kullanmıştı.

Taliban'ın 4 kurucusundan biri olan Molla Abdulgani Birader, Taliban lideri Molla Hebbetullah Ahundze'nin yardımcılığı görevini sürdürmesinin yanı sıra grubun siyasi işlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi konumunda.

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde 2010'da güvenlik güçlerince yakalanan Birader, ABD ile sürdürülen barış görüşmelerine katkısı olacağı düşüncesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda, 2018'de serbest bırakılmıştı.