Son dakika: Taliban’dan Türkiye açıklaması: Halkımıza ve ülkemize yardım etmelerini istiyoruz

Ülkedeki en büyük sorunun savaş olduğunu kaydeden Vardak, "Savaş nedeniyle hayatın her alanında aksaklıklar yaşanıyor ama biz 20 yıldır halkımıza dayatılan bu savaşa son vermeyi başardık. Halkımızın her bir ferdinin hayali, savaşın olmadığı bir gün görmekti. Biz de bu fırsatı değerlendirebilir ve halkımızın ülkesini imar edebileceğine güvenebiliriz." diye konuştu.

Vardak ülke dışına verdikleri mesajlara ilişkin ise yurt dışında, ister komşu ülkeler isterse diğerleri olsun pek çok ülke ve kurum ile on-on beş yıldır titiz bir şekilde temaslarda bulunulduğunu ifade etti.

Taliban'ın bu süre zarfında, aralarında bazı anlaşmazlıklar olsa da taraflar arasında uzlaşma sağladığına işaret eden Vardak, "Pek çok sorun olacağına şüphe yok. Ancak birbirlerine yaklaşır ve oturup anlaşırlarsa bu, pek çok yanlış anlaşılmanın çözülmesini sağlar. Biz bazı ülkelerle bunu tecrübe ettik. Onlarla oturup bir müddet iletişim kurunca şaşkınlıklarını gizleyemediler ve 'Biz sizin hakkınızda başka şeyler duyuyorduk ama sizinle oturunca duyduklarımızın doğru olmadığını gördük' dediler." ifadeleri kullandı.

Pek çok ülkeyle temas halinde olduklarını söyleyen Vardak, uyuşturucu meselesi gibi bazı konuların gündeme gelebileceğini, kendilerinin daha önce olduğu gibi bu sorunun üstesinden geleceğini ancak bunun için uluslararası toplum başta olmak üzere tüm tarafların yardımına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

KADINLARIN VE AZINLIKLARIN HAKLARI

Kadınların ve azınlıkların haklarının İslam dini ve inanç tarafından korunduğunun altını çizen Vardak, "Biz, kadınların haklarına bağlıyız. Kadının eğitim, çalışma, mülkiyet ve kendi hayatını seçme hakkı var. Bu açıdan herkesin içi rahat olsun. Fakat biz durumun bir-iki günde düzeleceğini de söylemiyoruz. Biz sadece sorunların çözümü için fırsat verilmesini istiyoruz." dedi.

Siyasi Büro Sözcüsü Vardak, Taliban'ın 20 yıldan bu yana medya tarafından hedef alındığına ve son 3 yıl dışında kendini ifade etme fırsatı bulamadığına işaret etti.

YÖNETİM SİSTEMİ

Yönetim sisteminin İslami olması gerektiğini belirten Vardak, "İslami yönetim halkın, örf ve adetlerine göre yönetilmesiyle olur. Afganların yüzde 99'dan fazlası Müslüman. İşgal sürecinde halkın inanç ve gelenekleri değiştirilmeye çalışıldı ama bunda başarılı olamadılar çünkü geleneklerimize, toplumumuza ve halkın inancına uygun düşmeyen fikirler getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Vardak, İslam dünyasında, yönetime geliş biçimi ve İslam'ın uygulanışı bakımından tek ve belirli bir yol olmadığını, seçimler ya da bunun dışındaki yolların ise hedef değil birer araç olduğunu aktardı.

Taliban sözcüsü, "40 yıldır halkın yaşadığı duruma ve topluma uygun düşecek sistemi bulmak için Afgan halkı olarak oturup düşüneceğiz. Afganistan diğer ülkelerden farklı ve söz konusu hususların göz önüne alınması gerekiyor. Bizi asıl ilgilendiren şey ise halkımızın istikrarı ve özgürlüğü." dedi.