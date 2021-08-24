25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Taliban ülkedeki yabancıların tahliyesi için 31 Ağustos'u işaret etti | Pentagon'dan jet hızında açıklama

Taliban ülkedeki yabancıların tahliyesi için 31 Ağustos'u işaret etti | Pentagon'dan jet hızında açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
ABONE OL
Taliban ülkedeki yabancıların tahliyesi için 31 Ağustos’u işaret etti | Pentagon’dan jet hızında açıklama

Son dakika haberleri... Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söyledi. Pentagon'dan söz konusu açıklamaya jet cevap geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ''Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok.'' ifadeleri kullanıldı.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taliban Sözcüsü, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini ve bu tarihin ileri çekilmesini kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Afganistan'da yaşamın normale dönmeyi sürdürdüğüne, ancak Kabil Havaalanı'ndaki kaosun sorun teşkil etmeye devam ettiğine işaret eden Mücahid, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader'in Kabil'de gizlice görüştüğü haberinin sorulması üzerine konudan haberdar olmadığını öne sürdü.

ABD EĞİTİMLİ AFGANLARI ANAYURDU BIRAKMAYA ÖZENDİRMEMELİ

Mücahid, ayrıca ABD'ye doktor ve mühendis gibi eğitimli eğitimli Afganların tahliyesini ve anayurdunu bırakmayı özendirmemesi çağrısında bulundu.

Mücahid'in açıklamalarından diğer öne çıkanlar;

"Yabancı konsoloslukların kapanmasını ya da çalışmayı durdurmalarını istemiyoruz, onların güvenliğini sağlayacağımızı belirtiyoruz.

Kabil havalimanındaki kalabalık geri dönebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.

Pençşir ile olan çatışmayı diyalog yoluyla çözmek istiyoruz.

Kadınların çalışma hayatına dönebileceği bir prosedörü gözden geçiriyoruz.

Missileme yapmak için hedeflediğimiz bir kişi listesi yok. Geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk ve intikam almayacağız.

Medya çalışmaya başladı ve basın özgürlüğü gün geçtikçe gelişiyor."

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise "Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok" açıklamasını yaptı.

BIDEN, PENTAGON'A UYACAK

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi.

Washington Post’tan çarpıcı iddia WASHİNGTON POST'TAN ÇARPICI İDDİA
Dünyayı sarsan görüntü! Taliban yıktı DÜNYAYI SARSAN GÖRÜNTÜ! TALİBAN YIKTI
Alman Şansölyesi Merkel’den Taliban açıklaması ALMAN ŞANSÖLYESİ MERKEL'DEN TALİBAN AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA