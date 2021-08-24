Taliban ülkedeki yabancıların tahliyesi için 31 Ağustos’u işaret etti | Pentagon’dan jet hızında açıklama

ABD EĞİTİMLİ AFGANLARI ANAYURDU BIRAKMAYA ÖZENDİRMEMELİ

Mücahid, ayrıca ABD'ye doktor ve mühendis gibi eğitimli eğitimli Afganların tahliyesini ve anayurdunu bırakmayı özendirmemesi çağrısında bulundu.

Mücahid'in açıklamalarından diğer öne çıkanlar;

"Yabancı konsoloslukların kapanmasını ya da çalışmayı durdurmalarını istemiyoruz, onların güvenliğini sağlayacağımızı belirtiyoruz.

Kabil havalimanındaki kalabalık geri dönebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.

Pençşir ile olan çatışmayı diyalog yoluyla çözmek istiyoruz.

Kadınların çalışma hayatına dönebileceği bir prosedörü gözden geçiriyoruz.

Missileme yapmak için hedeflediğimiz bir kişi listesi yok. Geçmişte yaşanan her şeyi unuttuk ve intikam almayacağız.

Medya çalışmaya başladı ve basın özgürlüğü gün geçtikçe gelişiyor."

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise "Kabil'den çekilme için 31 Ağustos tarihinde bir değişiklik yok" açıklamasını yaptı.

BIDEN, PENTAGON'A UYACAK

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi.