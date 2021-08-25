Firar eden FETÖ’cülere Yunanistan’dan yardım! Tekneleri bozulan vatan hainleri sığınma talep etti
8 FETÖ'cü, Türkiye'den kaçmak için 14 metre uzunluğunda yelkenli tekne ile yola çıktı. Tekneleri arıza yapan teröristlere Yunan Sahil Güvenliği sahip çıktı. Girit Adası’na tahliye edilen 8 FETÖ'cü teröristin aralarında eski bir polis memurunun da olduğu bildirildi. FETÖ’cülerin kimlikleri ise açıklanmadı. FETÖ'cülere kuçak açan Yunanistan geçtiğimiz günlerde, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan mültecilere ateş açtı. Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.
Türkiye'den bindikleri 14 metrelik yelkenli tekne ile Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan ve Girit adası açıklarında tekneleri bozulan 8 FETÖ'cü terörist, Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulundu.
FETÖ üyelerinin Girit Adası açıklarında teknelerinin bozulması üzerine Yunan balıkçılar tarafından kurtarılarak Sout-Soura Limanı'na çekildiği öğrenildi.
Yunan Sahil Güvenliği tarafından Girit Adası'na tahliye edilen 8 FETÖ'cü teröristin aralarında eski bir polis memurunun da olduğu bildirildi. FETÖ'cülerin kimlikleri ise açıklanmadı.
İddialara göre, yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci grubu Meriç Nehri kıyısına gitti. Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından vuruldu.
Yaralı göçmenler, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
9 BİN SİYASİ SIĞINMA TALEBİ
15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbeci askerler başta olmak üzere çok sayıda FETÖ militanı Yunanistan'a kaçtı. Ege Denizi üzerinden botlara binen FETÖ'cülerin bu ülkeye sığınma talebinde bulunmalarının yanı sıra, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine geçişi de yine Yunanistan üzerinden sağlandı. Onlarca FETÖ'cüye kucak açan Yunanistan, son 3 yılda Türkiye'den botlarla ve Trakya'dan sınırı geçerek kaçan yaklaşık 2 bin FETÖ üyesine siyasi sığınma hakkı verdi. Ülkeye son 3 yılda siyasi sığınma talebinde bulunan 9 bin FETÖ'cü olduğu ifade ediliyor. 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısı 19 bin 653 ile ifade ediliyor. Yunanistan 2018'e kadar 679 kişinin başvurusunu reddederek Türkiye'ye iade etti.
BAŞVURUNUN ARDINDAN SERBESTLER
Türkiye'den sığınma başvurusunda bulunan FETÖ'cüler, ülkeye girdikten sonra genellikle serbest bırakılıyor. Atina'da merkezi yerlerde kalan FETÖ'cüler çoğunlukla mülakatlara gelmiyor. Yunanistan üzerinde başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gidiliyor. Türkiye'den Yunanistan'a 2014'te 73, 2015'te 182, 2016'da ise 313 kişinin yasa dışı yollarla giriş yaptığı, bu rakamlar 2017'de 2 bin 738, 2018'de 8 bin 898, 2019'da ise 8 bin 17 kişi olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 salgınıyla birlikte geçtiğimiz yıl yasa dışı geçiş yapan Türk vatandaşlarının sayısında ciddi azalma yaşandığı ifade ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler hangi tarihte açılır?
- Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları bugün, saat kaçta açıklanır? ÖSYM son dakika açıklamaları...
- Yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu hangi tarihte bitecek?
- Başvurana 5.000 TL ödeme! Emekliler başvuru yapabiliyor! Bankalar harekete geçti...
- Masumlar Apartmanı'nda yeni sezon öncesi şok! İlk ayrılık ufukta görüldü! O isimden sonra...
- MEB son dakika tarih verdi! Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıf ve anaokulları ayın kaçında açılıyor?
- Sıfır araba fiyatlarında değişim! ÖTV değişikliği sonrasında liste güncellendi! Volkswagen, Citroen, Skoda, Seat...
- İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı, belli mi?
- Ve son dakika belli oldu! SGK değişikliği son dakika duyurdu! Flaş 3 ay detayı...
- YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? YKS 2. tercih takvimi açıklandı mı? Tercih kılavuzu...
- Kredi faiz oranlarında bahar rüzgarı! Bankalar peş peşe güncelliyor! Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...