Firar eden FETÖ’cülere Yunanistan’dan yardım! Tekneleri bozulan vatan hainleri sığınma talep etti

9 BİN SİYASİ SIĞINMA TALEBİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbeci askerler başta olmak üzere çok sayıda FETÖ militanı Yunanistan'a kaçtı. Ege Denizi üzerinden botlara binen FETÖ'cülerin bu ülkeye sığınma talebinde bulunmalarının yanı sıra, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine geçişi de yine Yunanistan üzerinden sağlandı. Onlarca FETÖ'cüye kucak açan Yunanistan, son 3 yılda Türkiye'den botlarla ve Trakya'dan sınırı geçerek kaçan yaklaşık 2 bin FETÖ üyesine siyasi sığınma hakkı verdi. Ülkeye son 3 yılda siyasi sığınma talebinde bulunan 9 bin FETÖ'cü olduğu ifade ediliyor. 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısı 19 bin 653 ile ifade ediliyor. Yunanistan 2018'e kadar 679 kişinin başvurusunu reddederek Türkiye'ye iade etti.