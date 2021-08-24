Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı
Bir hafta önce Taliban, Afganistan'ın yönetimini ele geçirdi ancak hala binlerce insan ülkeyi terk etmek için uğraşıyor. Akın akın havalimanına giden vatandaşlar, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. O kalabalık uydu görüntülerine işte böyle yansıdı...
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yaşanan kaos büyüyor. Başkent Kabil'de yer alan Uluslarararası Hamid Karzai Havalimanı'ndaki dünkü yoğunluk ABD'li Maxar şirketinin uyduları tarafından görüntülendi.
Hala binlerce Afgan, ülkeden kaçmak için havalimanında yoğunluk oluşturuyor. 15 Ağustos'ta yaşanan izdiham, yedi kişinin ölümüne yol açtı ve en az iki kişi kalkan bir ABD uçağına tutunduktan sonra hayatını kaybetti.
ABD SON 24 SAATTE 10 BİNİ AŞKIN KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ
Bununla birlikte, ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan 10 bin 900 kişiyi daha tahliye ettiğini duyurdu.
Açıklamada son 12 saatte 15 askeri uçuş ile 6 bin 600, 34 koalisyon uçuşuyla 4 bin 300 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığı vurgulandı.
BİDEN GERİ ÇEKİLMEYİ ERTELEMEYİ DÜŞÜNECEK
Diğer taraftan, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar süre var. Taliban, ABD birliklerinin 31 Ağustos'tan sonra ülkede kalması durumunda "sonuçları olacağı konusunda" uyardı. ABD Başkanı Joe Biden'ın ise önümüzdeki 24 saat içinde geri çekilme zaman çizelgesini uzatıp uzatmamaya karar vermesi bekleniyor.
"KARAR FAYDALI OLABİLİR"
ABD İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin geri çekilme kararını ertelemesinin mümkün olduğunu düşünüyorum.
Ancak hala tahliye edilmesi gereken Amerikalıların sayısı, STK liderleri ve kadın liderler düşünüldüğünde kararın ertelenmesi de faydalı olabilir. Elimizde hala net bir sayı yok. Tüm bu insanların şimdi ve ay sonu arasında tahliye edilebileceğini hayal etmek zor" dedi.
Öte yandan, tercümanını ülkeden çıkarmak için beş yıldan fazla çalışan bir ABD Deniz Kuvvetleri, Taliban'ın ABD ile çalıştığı için onu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.
Taliban, ABD ile çalışanlara misilleme yapmayacağını söylese de, Amerikan vatandaşları arasında büyük bir korku hakim.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS 4. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-2022 LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Adeta yaprak kımıldamıyor! İkinci el araba alacaklara kritik uyarı! Araba fiyatları düşecek mi?
- DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2021 DGS tercihleri ayın kaçında başlar?
- Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021-2022 yaz transfer sezonu hangi tarihte biter?
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2021? EGM ile bekçi alımı hangi illerde olacak? Başvuru şartları...
- Öğretmen özür grubu ilişik kesme ne zaman? 2021 eş durumu tayin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri...
- Çalışanları yakından ilgilendiriyor! 5 bin 500 lira iade ediliyor! Vergi diliminde yer alıyorsa...
- Galatasaray Randers maçı hangi kanalda? 2021 UEFA Avrupa Ligi GS Randers rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
- 2021 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi 28. Dönem POMEM takvimi...
- MSB personel alımı 2021 ne zaman, son gün belli oldu mu? MSB personel temin başvuru şartları neler?
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?