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Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

Bir hafta önce Taliban, Afganistan'ın yönetimini ele geçirdi ancak hala binlerce insan ülkeyi terk etmek için uğraşıyor. Akın akın havalimanına giden vatandaşlar, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. O kalabalık uydu görüntülerine işte böyle yansıdı...

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkede yaşanan kaos büyüyor. Başkent Kabil'de yer alan Uluslarararası Hamid Karzai Havalimanı'ndaki dünkü yoğunluk ABD'li Maxar şirketinin uyduları tarafından görüntülendi.

Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

Hala binlerce Afgan, ülkeden kaçmak için havalimanında yoğunluk oluşturuyor. 15 Ağustos'ta yaşanan izdiham, yedi kişinin ölümüne yol açtı ve en az iki kişi kalkan bir ABD uçağına tutunduktan sonra hayatını kaybetti.

Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

ABD SON 24 SAATTE 10 BİNİ AŞKIN KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ
Bununla birlikte, ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan 10 bin 900 kişiyi daha tahliye ettiğini duyurdu.

Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

Açıklamada son 12 saatte 15 askeri uçuş ile 6 bin 600, 34 koalisyon uçuşuyla 4 bin 300 kişinin taşınmasıyla, ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısının 48 bine yaklaştığı vurgulandı.

Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

BİDEN GERİ ÇEKİLMEYİ ERTELEMEYİ DÜŞÜNECEK
Diğer taraftan, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi için 31 Ağustos'a kadar süre var. Taliban, ABD birliklerinin 31 Ağustos'tan sonra ülkede kalması durumunda "sonuçları olacağı konusunda" uyardı. ABD Başkanı Joe Biden'ın ise önümüzdeki 24 saat içinde geri çekilme zaman çizelgesini uzatıp uzatmamaya karar vermesi bekleniyor.

Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

"KARAR FAYDALI OLABİLİR"
ABD İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin geri çekilme kararını ertelemesinin mümkün olduğunu düşünüyorum.

Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

Ancak hala tahliye edilmesi gereken Amerikalıların sayısı, STK liderleri ve kadın liderler düşünüldüğünde kararın ertelenmesi de faydalı olabilir. Elimizde hala net bir sayı yok. Tüm bu insanların şimdi ve ay sonu arasında tahliye edilebileceğini hayal etmek zor" dedi.

Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

Öte yandan, tercümanını ülkeden çıkarmak için beş yıldan fazla çalışan bir ABD Deniz Kuvvetleri, Taliban'ın ABD ile çalıştığı için onu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

Taliban, ABD ile çalışanlara misilleme yapmayacağını söylese de, Amerikan vatandaşları arasında büyük bir korku hakim.

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