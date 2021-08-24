Binlerce kişi ülkeyi terk etmek için bekliyor! Kabil Havalimanı’ndaki kalabalık uydu görüntülerine yansıdı

Ancak hala tahliye edilmesi gereken Amerikalıların sayısı, STK liderleri ve kadın liderler düşünüldüğünde kararın ertelenmesi de faydalı olabilir. Elimizde hala net bir sayı yok. Tüm bu insanların şimdi ve ay sonu arasında tahliye edilebileceğini hayal etmek zor" dedi.

