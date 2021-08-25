Afganistan’da dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Generaldi mülteci oldu

Kentten çıkışın tek noktası haline gelen havalimanında tahliye edilme umudu ile bekleyen binlerce sivil arasında tanıdık bir sima da vardı. Eski Afganistan Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, havalimanında tahliye için beklerken görüntülendi. Tahliye için beklediği sırada fotoğrafı çekilen eski Genelkurmay Başkanı'nın sivil kıyafetli olduğu görüldü.