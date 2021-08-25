Afganistan'da dünyayı şaşkına çeviren görüntü! Generaldi mülteci oldu
Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçışlar devam ediyor. Kabil Havalimanı'nı dolduran Afgan halkı çıkış için imkan arıyor. Taliban ise dün yaptığı açıklamada, ülkedeki yabancıların 31 Ağustos'a kadar gitmelerini istedi. Havalimanında çekilen bir kare, dünya kamuoyunda oldukça ses getirdi. Mülteciler arasında görüntülenen bir kişinin asıl kimliği gören herkesi şaşkına çevirdi.
Geçtiğimiz hafta Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'deki havalimanında on binlerin umut nöbeti dürüyor.
Kentten çıkışın tek noktası haline gelen havalimanında tahliye edilme umudu ile bekleyen binlerce sivil arasında tanıdık bir sima da vardı. Eski Afganistan Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, havalimanında tahliye için beklerken görüntülendi. Tahliye için beklediği sırada fotoğrafı çekilen eski Genelkurmay Başkanı'nın sivil kıyafetli olduğu görüldü.
Söz konusu kare sosyal medyada yayınlanınca kısa süre binlerce defa paylaşıldı ve viral oldu. Ahmadzai, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinden günler önce 11 Ağustos'ta görevden alınmıştı.
ZAMAN DARALIYOR
Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmama kararı aldı. Pentagon ise 14 Ağustos'tan bu yana 58 bin 700 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini belirtti. Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, dün düzenlediği basın toplantısında, tahliyelerin, 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti. Sözcü tarihin kesinlikle ileri bir tarihe çekilmeyeceğinin de altını çizmişti.
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