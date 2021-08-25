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Uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı

Son dakika dünya haberleri... ABD'nin California eyaletinde otoyola acil iniş yapan küçük uçağın araçlara çarpması sonucu 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde Piper PA-32 tipi küçük uçak teknik arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı.

Uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı

Uçağın iniş yaptığı sırada otoyoldaki araçlara çarpması sonucu iki kişinin hafif yaralandığı, uçaktaki iki kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza sonrası otoyol yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılırken beton bariyerin üstüne çıkan uçak, çekici ile yoldan kaldırıldı.

Uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı

Uçağın otoyola iniş anı Ian Dyer'a ait araç kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, uçağın iniş yaptıktan sonra beton bariyere çarptığı anlar görülüyor.

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