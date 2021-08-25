Uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı

Uçağın iniş yaptığı sırada otoyoldaki araçlara çarpması sonucu iki kişinin hafif yaralandığı, uçaktaki iki kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza sonrası otoyol yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılırken beton bariyerin üstüne çıkan uçak, çekici ile yoldan kaldırıldı.