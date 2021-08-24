Son dakika: Afgan göçmen skandalında yeni perde: Kriz büyüyor! Harekete geçtiler

Dünya yeni bir göçmen krizi ile karşı karşıya. Zira Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi ile Afganistan'da on binlerce kişi yollara düştü

Avrupa Birliği'nin ambargo listesinde olan Belarus ise son dönemde AB'nin bu hamlesine karşılık olarak mülteci kartını oynuyor.