Taliban’ın ’ABD silahları’ planı deşifre oldu

Taliban'ın bu silahlar ile ne yapacağı günlerdir tartışılıyor, konu ile ilgili pek çok senaryo üzerinde duruluyordu. Bölgeden gelen son görüntüler ile Taliban'ın planı deşifre oldu. Söz konusu görüntülerde onlarca ABD zırhlısının satılmak üzere Pakistan'a nakledildiği görülüyor.

Uzmanlar Taliban'ın maddi kaynak yaratmak için bu adımı attığının altını çizerken, bu hamlenin pek çok terör örgütünün ABD silahlarına erişim sağlaması anlamına gelebileceği konusunda da uyarıyor.