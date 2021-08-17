Afganistan’dan göç gerçeği

Türkiye'deki Afganlıların statüsü, Suriyelilerden farklı bir durumda.

Yasal veya yasadışı yollarla gelen Afganların geliş amaçları, ağırlıklı olarak ekonomik olduğu için, göçmen statüsündeler.

Yani daha iyi bir yaşam sürmek amacıyla kendi ülkesini terk edip, refah düzeyi daha yüksek bir ülkeye göç eden kişiyi tanımlayan bir kavram.