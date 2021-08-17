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Afganistan'dan göç gerçeği

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021
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Afganistan’dan göç gerçeği

Orman yangınları ve sel gibi felaketler sonrasında Türkiye'yi içten karıştırmak isteyenler bugün göçmenler üzerinden yeni bir dizayn çabasında. Gerçeği yansıtmayan rakamlarla göçmenlere normalin üzerinde bir vatandaşlık verildiği ve statüler tanındığı iddialarını yine resmi rakamlar yalanlıyor. Detaylar haberimizde.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Göç kaba tabiriyle, insanların siyasi, sosyal, ekonomik ya da, doğal nedenlerle, geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesi olarak tanımlanıyor.

Bugün Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünyada 70 milyondan fazla insan, zorla yerlerinden edildikleri için, göçmen konumunda ancak göçmenler meselesi üzerinden bugün, oluşturulan bilgi kirliliği, meselenin önüne geçmiş durumda.

Türkiye'deki Afganlıların statüsü, Suriyelilerden farklı bir durumda.

Yasal veya yasadışı yollarla gelen Afganların geliş amaçları, ağırlıklı olarak ekonomik olduğu için, göçmen statüsündeler.

Yani daha iyi bir yaşam sürmek amacıyla kendi ülkesini terk edip, refah düzeyi daha yüksek bir ülkeye göç eden kişiyi tanımlayan bir kavram.

GÖÇMEN KAVRAMI

Göçmenler, zulme uğramaları sonucu değil, ekonomik nedenlerden dolayı göç etmiş kişilere deniyor.

Tanımlama böyle bir de rakamlara bakalım bilgi kirliliğinin had safhada olduğu günümüzde, istatistikler neler söylüyor?

DÜZENSİZ GÖÇLE GELEN-YAKALANARAK GÖNDERİLEN AFGAN GÖÇMENLER

2018'de 100 bin 841

2019'da 201 bin 437

2020'de 50 bin 161

2021'in ilk altı ayında 20 bin 066

Son üç yılda yasa dışı yollardan giriş yapmaya çalışan 1 milyon 216 bin düzensiz göçmen engellendi.

Yaklaşık 654 bin düzensiz göçmen yurt içinde yakalandı.

Rakamlar gerçeği söylerken, göç ve sığınmacılar üzerinden, algı oluşturmak ve bunlardan siyasi çıkar çabasında olmak ne anlama geliyor merak konusu.

Göç meselesinde gerçekler GÖÇ MESELESİNDE GERÇEKLER

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