Son dakika: Rusya'dan flaş Afgan göçmen iddiası! A Haber canlı yayınında ABD uçaklarının göçmenleri nereye götürdüğü anlatıldı
Son dakika haberleri... Rusya ABD'nin Afganistan'daki göçmenleri kargo uçağıyla alarak Katar yerine Uganda'ya götürdüğünü iddia etti. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rusya'nın iddiasını canlı yayında aktardı. Afganların daha önceden Uganda’ya götürüleceklerini de bilmedikleri vurgulandı.
İçinde 640 Afgan vatandaşı bulunan ve Katar'a gittiği söylenen ABD kargo uçağının, Uganda'ya iniş yaptığı öne sürüldü.
Tüm dünya, 640 Afgan vatandaşını taşıyan ABD kargo uçağının içinden çekilen kareyi konuşuyor. Uçağın içinden çekilen karede, kendilerini uçağa atabilmiş, sıkış tıkış oturmuş yüzlerce Afgan vatandaşı görünüyor.
DETAYLARI A HABER'DE ANLATTI
A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rusya'nın iddiasını canlı yayında aktardı.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 kargo uçağının Kabil Havalimanı'ndan Afgan sivilleri aldıktan sonra nereye uçtuğu konusunda tartışmalar sürerken Moskova'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Rusya kargo araştırmaları enstitüsü kargo uçağının Afganları Uganda'ya götürdüğünü iddia etti. Açıklamada Uganda'ya götürülen 400'ün üzerinde ilk Afgan mülteci grubunun ülkeye yerleşmeye başladığını ve Afganların daha önceden Uganda'ya götürüleceklerini de bilmedikleri vurgulandı.
İngiliz basını daha önce 150 kişi kapasiteli kargo uçağını yaklaşık 700 Afgan göçmenin bindiğini yazmıştı. Uçağın peşinden koşan Afganlarla ilgili görüntüleri yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova bu videonun gerçek olmadığına inanmak istediklerini belirtmişti. Rus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca ABD yönetiminin uzun yıllardan beri Washington'da işbirliği yapanlara yardım göndermedi
RUSYA'DAN GELEN YENİ İDDİA
ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu Afgan vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye edilerek, Katar'a götürüldükleri belirtilmişti fakat Rusya'nın öne sürdüğü iddiaya bakılırsa durum böyle değil.
UGANDA'YA GİDECEKLERİNDEN HABERLERİ YOK
İddiayı öne süren Rusya Araştırmaları Enstitüsü'ne göre kargo uçağı Afganları Katar yerine Uganda'ya götürdü. Katar yerine Uganda'ya götürüldüklerinden haberi olmayan mültecilerin, bu ülkeye yerleştirildiği belirtildi.
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