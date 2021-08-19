Son dakika: Rusya’dan flaş Afgan göçmen iddiası! A Haber canlı yayınında ABD uçaklarının göçmenleri nereye götürdüğü anlatıldı

DETAYLARI A HABER'DE ANLATTI

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Rusya'nın iddiasını canlı yayında aktardı.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 kargo uçağının Kabil Havalimanı'ndan Afgan sivilleri aldıktan sonra nereye uçtuğu konusunda tartışmalar sürerken Moskova'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Rusya kargo araştırmaları enstitüsü kargo uçağının Afganları Uganda'ya götürdüğünü iddia etti. Açıklamada Uganda'ya götürülen 400'ün üzerinde ilk Afgan mülteci grubunun ülkeye yerleşmeye başladığını ve Afganların daha önceden Uganda'ya götürüleceklerini de bilmedikleri vurgulandı.

İngiliz basını daha önce 150 kişi kapasiteli kargo uçağını yaklaşık 700 Afgan göçmenin bindiğini yazmıştı. Uçağın peşinden koşan Afganlarla ilgili görüntüleri yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova bu videonun gerçek olmadığına inanmak istediklerini belirtmişti. Rus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca ABD yönetiminin uzun yıllardan beri Washington'da işbirliği yapanlara yardım göndermedi