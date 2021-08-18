Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ile "müzakere" açıklaması
Türkiye'nin büyük desteği ile Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarması sonrası tahtı sallanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile müzakere yolunu seçti. Müttefiklerinden istediği yeterli desteği göremeyen Paşinyan son açıklamasında Avrupa'dan istediği, "Türkiye ile barışmalıyız. Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin olmaması, sınırların kapalı olması bölgesel istikrarı etkiliyor." şeklinde konuştu.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bugün katıldığı televizyon yayınında, Türkiye ile ilişkileri yorumladı.
Paşinyan "Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız." dedi.
"İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İÇİN KOŞULSUZ HAZIRIZ"
Paşinyan açıklamasında Paşinyan, "Biz dün de ilişkilerimizi ön koşulsuz olarak düzeltmeye hazırdık, bugün hala buna hazırız." şeklinde konuştu.
Ermenistan Başbakanı, sözlerinin devamında "Ankara ve Erivan arasında karşılıklı güven atmosferi yaratabilmek için ilişkileri sürdürmeye hazırız." mesajını verdi.
ERMENİSTAN TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIŞTI
Azerbaycan ordusunun geçtiğimiz yılın eylül ayında işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı geri almak için başlattığı operasyonlarda bozguna uğrayan Ermenistan yönetimi, yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tutmuştu.
Karabağ'ı Azerbaycan'ın geri alması nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Nikol Paşinyan görevinden istifa etmiş, gerçekleştirilen yeni seçimlerde de ipi göğüsleyerek görevine devam etmişti.
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