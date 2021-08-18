Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ile "müzakere" açıklaması

"İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İÇİN KOŞULSUZ HAZIRIZ"

Paşinyan açıklamasında Paşinyan, "Biz dün de ilişkilerimizi ön koşulsuz olarak düzeltmeye hazırdık, bugün hala buna hazırız." şeklinde konuştu.