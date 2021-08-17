SON DAKİKA: Taliban Rusya’ya garanti verdi! Rusya’nın Kabil büyükelçiliğinde...



Taliban temsilcilerinin görüşmede kendilerine Rusya'nın Kabil büyükelçiliğinin güvenliği konusunda garanti verildiğini söyleyen Jirnov, "Bu kişiler Taliban rejiminin önde gelen kişileriydi. Görüşme olumlu ve yapıcıydı. Taliban temsilcileri, Taliban rejiminin Rusya'ya dostane bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi. Büyükelçiliğin güvenliği konusunda bize garanti verdiler. Aynı zamanda büyükelçiliğin faaliyetlerine engel olunmayacak ve önceki hükümetin geçerli olan statüsünde büyükelçiliğin ihtiyaçları karşılanacak" ifadelerini kullandı.

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