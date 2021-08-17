SON DAKİKA: Taliban Rusya'ya garanti verdi! Rusya'nın Kabil büyükelçiliğinde...
Son dakika dünya haberi... Afganistan'da yeni gelişemeler yaşanmaya devam ediyor. Ülkede taşları yerinden oynatan Taliban hamlesi sonrası Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Taliban temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek Taliban'ın, Rus Büyükelçiliğinde güvenliği sağlama konusunda garanti verdiğini duyurdu.
SON DAKİKA HABERİ: Afganistan'da, Taliban rejiminin ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından karmaşa hakim olurken Rusya, ülkedeki sürece ilişkin adımlar atmaya devam ediyor.
Taliban temsilcilerinin görüşmede kendilerine Rusya'nın Kabil büyükelçiliğinin güvenliği konusunda garanti verildiğini söyleyen Jirnov, "Bu kişiler Taliban rejiminin önde gelen kişileriydi. Görüşme olumlu ve yapıcıydı. Taliban temsilcileri, Taliban rejiminin Rusya'ya dostane bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi. Büyükelçiliğin güvenliği konusunda bize garanti verdiler. Aynı zamanda büyükelçiliğin faaliyetlerine engel olunmayacak ve önceki hükümetin geçerli olan statüsünde büyükelçiliğin ihtiyaçları karşılanacak" ifadelerini kullandı.
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