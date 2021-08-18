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BAE'den Başkan Erdoğan - Bin Zayed görüşmesiyle ilgili flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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BAE’den Başkan Erdoğan - Bin Zayed görüşmesiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberleri... Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmesini "tarihi bir görüşme" olarak nitelendirdi.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'in Türkiye ziyaretine dikkati çekerek BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti.

BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetti:

"Şeyh Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı.

Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul ettiğini açıklamıştı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular görüşülmüştü.

Başkan Erdoğan’dan BAE teması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAE TEMASI

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