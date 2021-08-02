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Rusya'da orman yangını! 5 bin kişi söndürmek için mücadele ediyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Rusya'da orman yangını! 5 bin kişi söndürmek için mücadele ediyor

Rusya'nın doğusunda 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Rusya'dan gelen açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 5 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı kaydedildi.

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda devam eden yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Dün 36 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "1 Ağustos itibarıyla 217 noktada toplam 837 bin 813 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 115'i Yakutistan'da, 51'i ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 5 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı kaydedildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.

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