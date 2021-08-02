Muğla'daki Çökertme'de yangın büyüdü! Bodrum-Ören yolu kapandı A Haber ekibi o anları anbean aktardı
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme'deki orman yangını Bozalan Köyü'ne de sıçradı. Yangın bölgesinde olan A Haber ekibi Bodrum-Ören yolunun kapandığı anları dakika dakika aktardı. Büyüyen yangın tersaneyi tehdit ederken, alevlerin ulaşmaması için suyla müdahale devam ediyor.
A HABER BÖLGEYİ GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber'in anbean aktardığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. Bodrum-Ören yolu alevlerin artması nedeniyle kapanırken A Haber muhabiri Sefer Ayçe o anları gözler önüne serdi.
Bozalan Köyü'ne sıçrayan orman yangını bölgedeki gazetecileri de tehlike altına attı.
Bozalan Köyü'ndeki yangınlar oldukça tehlikeli olmaya başladı. Köye inmeye başladı ve evleri tehdit ediyor. Rüzgarın ters esmesiyle yangınlar bir anda alev topuna dönüyor. Helikopterler bölgeye su yetiştirmeye çalışıyor. Alevler ve dumanlar Boazlan Köyü'nden aşağı doğru inmeye başladı.
Bölgeye helikopterle su yetiştirmeye çalışıyor ve tehlike giderek büyüyor. Mazı'da başlayan yangın buraya kadar ulaştı. Burada birçok alan yandı ve ağaçlar alevlere teslim oldu. Dumanlar rüzgarın etkisiyle giderek çoğalmaya başladı.
BOZDOĞAN*ÖREN YOLU KAPANDI!
Dozerler ve yangın ekipleri canla başla mücadele ediyor. Alevlerin yayılmasında sonra mücadele aralıksız sürerken kozalakların 300 metreye kadar sıçraması yangınların bir anda farklı noktalarda başlamasına neden oluyor.
Trafiğin çok yoğun olarak aktığı Bozdoğan-Ören yolu alevler ve dumanlardan sonra ulaşıma kapandı. Yangın bölgede etkisini sürdürüyor. Dumanlar gökyüzün kaplarken güneşin rengi kırmızı görünmeye başladı dumanlar yüzünden.
Yangın çok hızlı şekilde ilerliyor. Vatandaşlar bölgeden kaçıyorlar. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tersaneden hortum çıkartarak alevlere karşı durmayı ve soğutma çalışması yapmayı deniyor. Vatandaşlar milyonlarca lira olan tekneleri kurtarmak için mücadele ediyor.
Tersaneye su tutuyorlar. Bazı tekeleri suya indirmeyi planlıyorlar. Ama ilk önce bölgedeki alevleri söndürmek için mücadele ediyorlar. Yangın oldukça hızlı ilerliyor.
TÜM TEDBİRLER ALINDI
Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, orman yangının yaklaştığı Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde yangına karşı her türlü tedbirin alındığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu santraller ve çevresindeki yerleşim yerlerinde tehlike oluşturacak herhangi bir durumun olmadığı kaydedildi.
Yangının devam ettiği Milas'ın Çökertme ve Fesleğen mahallelerinde Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve acil durum müdahale ekiplerinin ortak çalışmasının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Son günlerde yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milas'ın Çökertme-Mazı-Gökbel mevkisinde devam eden orman yangınının dün Milas Ören'de bulunan Yeniköy ve Kemerköy santrallerimize yaklaşması ile ilgili olarak santrallerimizde yangına karşı her türlü tedbir alınmıştır.
Bugün itibarıyla santrallerimizde çevredeki yerleşim yerlerine tehlike oluşturacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Grup şirketlerimizin farklı şantiye ve işletmelerinden gelen yangın müdahale araçları da ek destek olarak bölgeye sevk edilmiş durumdadır. Yöre halkı ve yerel otoriteler ile sürekli iletişim ve dayanışma halindeyiz."
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