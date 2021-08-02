Akıllara durgunluk veren olay! Otobüs şoförü kavga eden gençleri ezdi: 2 çocuk annesi kadın...
Polonya'da belediye otobüs şoförü yol üzerinde kavga eden gençlerin üzerine aracını sürdü. Olayda 19 yaşındaki 2 çocuk annesi genç kadın otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
Polonya'nın güneyindeki Katowice şehrinde Cumartesi sabahı akıllara durgunluk verici bir olay yaşandı. Kent merkezinde bulunan bir gece kulübünde eğlendikten sonra sabah saatlerinde evlerine gitmek üzere kulüpten ayrılan bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında kavga etmeye başladı.
Kentin merkez noktalarından olan Adam Mickiewicz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda gençler yolda kavga etti. Gençler yaya geçidi üzerinde kavga ederken tarifeli seferini yapmakta olan belediye otobüsü gençlerin bulunduğu yere yanaştı.
GENÇLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ
Bir süre korna çalarak yolun açılmasını bekleyen otobüs şoförü, kavga eden grubun yolu boşaltmayıp kavgaya devam etmesi üzerine otobüsü hızlıca gençlerin üzerine sürdü.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İnsanı dehşete düşüren görüntülere göre kavgayı ayırmaya çalıştığı görülen ancak otobüse arkası dönük olduğundan kaçma fırsatı bile bulamayan 19 yaşındaki bir genç kadın otobüsün altında kaldı.
Grubun geri kalanı kendilerini sağa sola atarken, 2 kişi ise can havliyle otobüsün önünde bir süre son sürat koştuktan kendilerini son anda yan tarafa atmayı başardı. İsmi açıklanmayan talihsiz genç kadın, otobüsün altında metrelerce sürüklendikten sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Genç annenin 2 küçük çocuğu olduğu öğrenildi. Olay yerinden hızla uzaklaşan otobüs şoförü ise birkaç yüz metre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Savcılıkta verdiği ifadesinde gruba korna çalmasının ardından öfkeli gençlerin yolu boşaltmak yerine kendisine yöneldiğini, otobüsü tekmeleyip kapıyı açtıklarını, kendisine saldırmalarından korktuğu için aracı sürdüğünü söyledi.
İsmi açıklanmayan 31 yaşındaki şoför kimseyi ezdiğinin farkında olmadığını, aracın arkasından çığlıklar atarak koşanların ise kendisine saldırmak isteyen öfkeli kalabalık olduğunu sandığını belirtti.
Yapılan muayenesinde alkolsüz olduğu belirlenen şoföre, herhangi bir uyuşturucu maddenin etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için test yapıldı. Test sonucunun birkaç gün içinde çıkacağı bildirilirken, otobüs şoförü ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS üçüncü tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 LGS 2. nakil başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine toplantısı ertelendi mi? 2 Ağustos Kabine toplantısı var mı? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- Tekirdağ elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Çorlu, Şarköy'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Bursa elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos Bursa'da elektrikler neden kesildi, ne zaman gelecek?
- Türkiye geneli elektrik kesintisi son dakika! 2 Ağustos elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- LGS 2. nakil boş kontenjanlar sorgulama! 2021 MEB LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemleri ne zaman? Taban puanlar...
- Emekli olmak isteyene müjde! Daha sonra maaştan kesilecek! Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan flaş hamle...
- MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?
- Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Toplu sözleşme ile yeni zamlı maaşlar...
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...