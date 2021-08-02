Akıllara durgunluk veren olay! Otobüs şoförü kavga eden gençleri ezdi: 2 çocuk annesi kadın...

Yapılan muayenesinde alkolsüz olduğu belirlenen şoföre, herhangi bir uyuşturucu maddenin etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için test yapıldı. Test sonucunun birkaç gün içinde çıkacağı bildirilirken, otobüs şoförü ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.