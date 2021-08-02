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SON DAKİKA! Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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SON DAKİKA! Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika: Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. çatışmalarda Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

SON DAKİKA: Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 13.55'ten 17.00'ye kadar aralıklarla ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kelbecer'in Yukarı Ayrım köyündeki mevzilerin de Ermenistan'ın Basargeçer ilinin Zerkend köyündeki mevzilerinden ateşe tutulduğu belirtildi.

Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedilen açıklamada, çatışmalarda Azerbaycan askerleri arasında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

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