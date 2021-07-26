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ABD'deki silahlı saldırılar dünyaya korku saldı! Son 1 haftada...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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ABD'deki silahlı saldırılar dünyaya korku saldı! Son 1 haftada...

ABD'de meydana gelen silahlı saldırıların detaylarını raporlayan Silahlı Şiddet Arşivi korkutan verileri açıkladı. GVA'nın yaptığı açıklamada, son 1 haftada ABD'de yaşanan silahlı saldırılarda 430 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de silahlı şiddet verilerini toplayan Silahlı Şiddet Arşivine (GVA) göre, geçen hafta ülke genelinde 915'ten fazla silahlı saldırı meydana geldi, söz konusu saldırılarda 430'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

The Hill'in haberine göre, GVA tarafından sağlanan veriler, ülkede silahlı şiddet olaylarının arttığını gösterdi.

Veriler, ABD'de 17-23 Temmuz'da 915'in üzerinde silahlı şiddet olayı yaşandığını ve olaylarda 430'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.

Bunun yanı sıra saldırılarda 1007 kişi ise yaralandı.

Söz konusu tarihler arasındaki silahlı şiddet olayları en çok Illinois (109), Teksas (63), Pensilvanya (59) ve California'da (52) görüldü.

Bununla birlikte 2021 yılı içinde 13 bin 500'den fazla silahlı intihar olayı gerçekleşti.

ABD'de bu yıl itibarıyla silahlı şiddet olaylarında, 800'ü 18, 174'ü 12 yaş altı 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu sayı 2020'de 43 bini aşmış ve son 20 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

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