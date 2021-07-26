ABD'den Peşmerge'ye yardım! Onlarca araç verildi
ABD, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin 'DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlere ihtiyaç kalmadı' açıklamasının ardından Peşmerge'ye askeri yardım yaptı. ABD'nin Erbil'deki törenle Peşmerge'ye 70 civarında araç verdiği ortaya çıktı.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu. Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen devir teslim töreniyle Peşmerge Bakanlığına 70 civarında yeni araç verdi.
Törende sergilenen araçlar arasında Humvee türü zırhlı araç, tanker ve askeri kamyonlar olduğu görüldü.
Söz konusu yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin "terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını" söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekti.
ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmek için Washington'a hareket eden Kazımi, dün ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
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