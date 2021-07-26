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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Uzmanlar tsunami uyarısı yapmadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Uzmanlar tsunami uyarısı yapmadı

Son dakika haberi...Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından uzmanlar tsunami uyarısı yapmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü, Sulawesi'ye bağlı kıyı kenti Luwuk'un 97 kilometre batısı olan depremin, 10,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmadı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

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