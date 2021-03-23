SON DAKİKA | ABD’nin Colorado eyaletinde süpermarkete silahlı saldırı

Güvenlik güçleri, 55 yaşlarında ikinci bir şahsı daha gözaltına alırken, şüphelinin saldırı ile bir bağlantsının olup olmadığı hakkında bilgi paylaşmadı.

Güvenlik güçleri tarafından saldırının kaç kişi tarafından düzenlendiği ve saldırdaki ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.





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