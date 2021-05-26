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Son dakika: ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

haberi... 'nin eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Son dakika: ABD'nin California eyaletinde silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek "Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz." uyarısı yapıldı.

Kısa süre sonra Amerikan medyasına açıklama yapan polis yetkilileri, söz konusu silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilerleyen saatlerde bölge savcılığının basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

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İŞTE OLAY YERİNDEN FOTOĞRAFLAR




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