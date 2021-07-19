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Avrupa Birliği, "terör listesindekilere" yaptırımları 6 ay uzattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Avrupa Birliği, terör listesindekilere yaptırımları 6 ay uzattı

Avrupa Birliği (AB), içlerinde PKK ve DHKP-C benzeri 21 örgüt ve 14 kişinin yer aldığı "terör listesine" ilişkin yaptırımları 6 aylığına uzatma kararı aldı. Peki AB ''terör listesine'' nasıl yaptırımlar uyguluyor?

Avrupa Birliği Konseyi, Şubat 2021 tarihinde yayımlanan ve terörist kabul edilen şahıs, kurum ve örgütlere, finansal varlıklarının dondurulması ve mali kaynak temin edilmesinin yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi uzatmaya karar verdi.

LİSTEDE HANGİ ÖRGÜTLER VAR?

PKK, TAK, DHKP-C, İBDA-C gibi örgütlerin yanı sıra Hamas, Hizbullah'ın askeri kanadı ile İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının İç Güvenlik Dairesi de listede yer alıyor. Listedeki 14 kişi arasında PKK elebaşlarından Dalokay Şanlı da bulunuyor.

AB, ilk kez 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarından sonra oluşturulan listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere, üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor.

AB'nin, terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ için BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulandığı ayrı bir yaptırım rejimi ile kendi yaptırımlarını uyguladığı bir mekanizması daha bulunuyor.

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