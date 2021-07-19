Avrupa Birliği, "terör listesindekilere" yaptırımları 6 ay uzattı
Avrupa Birliği (AB), içlerinde PKK ve DHKP-C benzeri 21 örgüt ve 14 kişinin yer aldığı "terör listesine" ilişkin yaptırımları 6 aylığına uzatma kararı aldı. Peki AB ''terör listesine'' nasıl yaptırımlar uyguluyor?
Avrupa Birliği Konseyi, Şubat 2021 tarihinde yayımlanan ve terörist kabul edilen şahıs, kurum ve örgütlere, finansal varlıklarının dondurulması ve mali kaynak temin edilmesinin yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi uzatmaya karar verdi.
LİSTEDE HANGİ ÖRGÜTLER VAR?
PKK, TAK, DHKP-C, İBDA-C gibi örgütlerin yanı sıra Hamas, Hizbullah'ın askeri kanadı ile İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının İç Güvenlik Dairesi de listede yer alıyor. Listedeki 14 kişi arasında PKK elebaşlarından Dalokay Şanlı da bulunuyor.
AB, ilk kez 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarından sonra oluşturulan listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere, üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor.
AB'nin, terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ için BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulandığı ayrı bir yaptırım rejimi ile kendi yaptırımlarını uyguladığı bir mekanizması daha bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık lise ek sınav ne zaman? 2021 4. dönem AÖL telafi sınavı ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?
- 25 ile 740 memur alınacak! Ticaret Bakanlığı 2021 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru tarihi ve şartlar...
- Teşrik tekbirleri başladı mı? Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, kaç defa okunur? Teşrik tekbiri nasıl getirilir?
- Son açıklamalar: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti: İhlas suresi nasıl okunur? Arapça okunuşu ve Türkçe meali
- Son dakika açıklandı! Bayramda yasak var mı? 20-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Arefe günü noterler açık mı? 19 Temmuz (bugün) noterler açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Kurban Bayramı için tekbir ne zaman başlar, alınır? Kurban Bayramı'nda tekbir hangi aşamada getirilir?
- Terviye günü ibadetleri neler? Terviye namazı ne zaman, nasıl kılınır? İşte detayları...
- Arefe günü kutlama mesajları 2021: En güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri...
- Arefe Günü marketler açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz'da A101, BİM, ŞOK ve Migros çalışacak mı?
- Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?