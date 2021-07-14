AB'den YPG'ye katılan Avrupalılara uyarı: Terör faaliyetlerinde bulunabilirler

AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove tarafından hazırlanan ve AB üyesi ülkelerin delegasyonlarına gönderilen "Sol ve Anarşist Aşırıcılık ve Terörizmle Mücadele için AB Eylemi" başlıklı iç tartışma belgesi, AB'de sivil özgürlük konularını takip eden kar amacı gütmeyen "Statewatch" isimli kuruluş tarafından yayımlandı.

AB'nin terörle mücadele stratejisinde terörün tüm formlarına karşı durulduğu ifade edilen belgede, 1970 ve 1980'lerde Batı Avrupa ülkelerinde solcu terör gruplarının saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

Belgede, Avrupa ülkelerinde bugün ana terör tehdidinin AB'nin "cihatçı teröristler" olarak adlandırdığı kaynaktan geldiği, solcu ve şiddet içeren anarşist aşırıcılık ve terörün aslında hiçbir zaman ortadan kaybolmadığı belirtildi.