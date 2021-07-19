İngilizlerden Kovid-19 aşısı protestosu! Polisten sert müdahale

Başkent Londra'da Parlamento Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Aşıya hayır, karantinaya hayır", "Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin", "Benim bedenim, benim kararım" yazılı pankartlar taşıyarak, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

Kalabalığın artması üzerine eylemcilere ana yolu açması uyarısında bulunan polis, ikazlarını dikkate almayan göstericilere müdahale etti, çok sayıda gösterici gözaltına aldı.

Polisin sert müdahalesi sırasında gözaltına alınan protestocular, "Nefes alamıyorum." diye bağırdı.

Kovid-19 aşı karşıtlarının önceki haftalarda yaptığı gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISININ 50 BİNİ GEÇTİĞİ İNGİLTERE'DE KOVİD-19 KISITLAMALARI KALDIRILDI

Kovid-19 vaka sayılarının günlük 50 bini geçtiği İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusu bugün itibarıyla kaldırıldı.

İngiltere'nin normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın, özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda halen maske takılması tavsiye ediliyor.

Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı.