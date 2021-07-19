Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 164'e yükseldi

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 164'e çıktı.

Öte yandan, selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suyun çekildiği yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.



