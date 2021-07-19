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Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 164'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2021
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Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 164'e yükseldi

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 164'e çıktığı bildirildi.

Koblenz polisinden yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 117'ye ulaştığı, yaralıların sayısının da 749 olduğu belirtildi.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı da eyalette selde yaşamını yitirenlerin sayısının 46'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 164'e çıktı.

Öte yandan, selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suyun çekildiği yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

A Haber ekibi Almanya'da sel bölgesine gitti A HABER EKİBİ ALMANYA'DA SEL BÖLGESİNE GİTTİ
Almanya'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor ALMANYA'DA SEL FELAKETİ! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
Almanya'da sel felaketi! ALMANYA'DA SEL FELAKETİ!
Almanya'da sel felaketi! Ölü sayısı artıyor ALMANYA'DA SEL FELAKETİ! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

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