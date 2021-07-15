Son dakika: Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okulları teslim aldı





FETÖ, ETİYOPYA'DA TERÖR VE KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR

TMV Etiyopya Temsilcisi Levent Şahin ise okulların federal ve eyalet savcılarının FETÖ hakkında başlattığı soruşturma sonrasında alındığını aktardı.

FETÖ şirketleri hakkında terör ve kara para aklama gibi suçlamalardan soruşturma başlatıldığını ve Alemgena'daki okulların federal mahkeme kararıyla alındığını söyleyen Şahin, bu kararın diğer okullar için de emsal teşkil edeceğini dile getirdi.