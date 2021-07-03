Rusya ve Avrupa arasında gerilim tırmanıyor! Gemiyi batırdılar

Rusya ve Avrupa arasında artan gerilim, Karadeniz'e sıçradı. İngiltere ve Rusya arasında yaşanan son tehlikeli yakınlaşmanın ardından Avrupa'nın göbeğindeki Rus üssünü havaya uçurmayı denediler. Karadeniz'de ise 10'u aşkın savaş uçağı havalanıp bir gemiyi hedef aldı. 'Düşman' gemisine füze ateşlendiği bildiriliyor. İşte bölgedeki sıcak gelişmenin perde arkası...