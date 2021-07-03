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Rusya ve Avrupa arasında gerilim tırmanıyor! Gemiyi batırdılar

Rusya ve Avrupa arasında artan gerilim, Karadeniz'e sıçradı. İngiltere ve Rusya arasında yaşanan son tehlikeli yakınlaşmanın ardından Avrupa'nın göbeğindeki Rus üssünü havaya uçurmayı denediler. Karadeniz'de ise 10'u aşkın savaş uçağı havalanıp bir gemiyi hedef aldı. 'Düşman' gemisine füze ateşlendiği bildiriliyor. İşte bölgedeki sıcak gelişmenin perde arkası...

Giriş Tarihi: 03.07.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 12:35
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Rusya ve Avrupa arasında gerilim tırmanıyor! Gemiyi batırdılar
Ukrayna'nın ev sahipliğinde ABD'nin başını çektiği 32 ülkenin giriştiği Sea Breeze 2021 tatbikatıyla tüyleri diken diken olan Rusya, Karadeniz'de bir düşman gemisini vurdu.
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Rusya ve Avrupa arasında gerilim tırmanıyor! Gemiyi batırdılar
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu'na ait savaş uçakları ve gemilerinin düşman gemisine füze ateşlediğini ve bombardımana tuttuğunu bu sabah erken saatlerde açıkladı.
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Rusya ve Avrupa arasında gerilim tırmanıyor! Gemiyi batırdılar
Tatbikatta yer alan 10'u aşkın jetin Su-30, Su-24M, Su-34 ve Su-27 olduğu bildiriliyor. Donanma ise Saratov ve Orsk çıkarma gemileriyle patlama seslerinin kesilmediği bölgedeydi.
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Rusya ve Avrupa arasında gerilim tırmanıyor! Gemiyi batırdılar
Batılı ülkeler ve Rusya'nın birbirlerine karşı rest çektiği dakikalarda motor arızası yaşayan bir Ukrayna gemisine ise, Rus donanması yardım etti. Telsizden gelen çağrıya sınır devriye gemileri ve botlar yanıt verdi.
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Rusya ve Avrupa arasında gerilim tırmanıyor! Gemiyi batırdılar

'KIŞKIRTICI KAS OYUNU'
Haziran ayı sonunda İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a Kırım açıklarında Rusya tarafından ateş açılmasıyla, Karadeniz'de tansiyon zirveye çıktı. Rusya, halihazırda süren Sea Breeze tatbikatına da öfkeli.