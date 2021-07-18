A Haber ekibi Almanya'da sel bölgesine gitti

TÜRKLER FELAKETİ ANLATTI

Orhan Er bölgede yaşayan iş insanlarından biri. Er'in sel felaketi sebebiyle 30 aracı zarar görürken iş yeri de çok hasar aldı.

Orhan Er sel anında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

''Evden acilen çocukları kaldırıp ayrıldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. aşağı indiğimizde su diz boyu olmuştu. Tamirhane'de hemen hemen iki buçuk metrelik hasar var. Yetkililirden henüz kimse ilgilenmedi.''