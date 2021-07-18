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A Haber ekibi Almanya'da sel bölgesine gitti

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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A Haber ekibi Almanya'da sel bölgesine gitti

Almanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi. A Haber muhabiri İsmail Eren, felaketin yaşandığı bölgede evleri ve dükkanları zarar gören vatandaşlara mikrofon uzattı.

Almanya'nın eski başkenti yakınlarında bulunan şehirlerde özellikle Türklerin yaşadığı bölgelerde hasar çok ağır.

İnsanlar varlarını yoklarını kaybetti ve pek çok ev çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir çok işyeri sel altında kaldı.

TÜRKLER FELAKETİ ANLATTI

Orhan Er bölgede yaşayan iş insanlarından biri. Er'in sel felaketi sebebiyle 30 aracı zarar görürken iş yeri de çok hasar aldı.

Orhan Er sel anında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

''Evden acilen çocukları kaldırıp ayrıldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. aşağı indiğimizde su diz boyu olmuştu. Tamirhane'de hemen hemen iki buçuk metrelik hasar var. Yetkililirden henüz kimse ilgilenmedi.''

BELEDİYE BAŞKANI DAHİ GELMEDİ

A Haber mikrofonlarına konuşan Er, ''Bize şu an belediyeden hiç kimse ingilenmedi.'' ifadelerine yer verdi.

ALMANYA'DA SON DURUM

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya çıktı. Görevliler ölü sayısının artabileceği hususunda uyardı. Hemen hemen bin 300 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

850 ASKER GÖREVDE

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi.

Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Selin etkili olduğu bölgelerde, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Westenergie şirketince yapılan açıklamada iki eyalette yaklaşık 102 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Açıklamada bölgeye elektrik sağlayan 10 trafonun doğrudan selden etkilendiği, yeniden elektrik dağıtılabilmesi için yoğun çaba sarf edildiği aktarıldı.

BAŞBAKAN MERKEL SEL BÖLGESİNE GİDECEK

Diğer taraftan ABD ziyaretinden dönen Başbakan Angela Merkel, Rheinland-Pfalz eyaletinde kurulan kriz masasının toplantısına katıldı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Başbakan'ın eyalet yöneticilerden duruma ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldığını belirtti.

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